全部报道：热点关注
货币汇率
  ILS USD EUR GBP CAD
1 ILS = 1.000 0.264 0.246 0.210 0.347
1 USD = 3.786 1.000 0.930 0.795 1.313
1 EUR = 4.070 1.075 1.000 0.855 1.412
1 GBP = 4.761 1.258 1.170 1.000 1.651
1 CAD = 2.883 0.761 0.708 0.606 1.000
Bank of Israel exchange rates for Wednesday, Jan 25, 2017
回顶部
我们关注的网站