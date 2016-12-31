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《以色列时报》2016年十大新闻
过去一年《以色列时报》报道的新闻中有哪些最受大家关注？小编挑选出了“Top 10”,带大家了解这不同寻常的一年以色列发生了什么。
作者
以色列时报
回望2016：以色列科技投资领域交出满意答卷
今年，以色列科技领域的风险投资规模毫无意外地创下历史新高，并购交易活动频繁，来自中国的投资数额与规模呈现激增。许多科技领域业内人士已经开始对2017年做出大胆猜想。
作者
索珊娜·所罗门
普华永道：2016以色列并购交易额激增至168亿美元
2016年以色列并购交易额激增34%，且中国投资者在以色列的并购额为去年的4.5倍。
作者
索珊娜·所罗门
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2016年12月31日
11:33
《以色列时报》2016年十大新闻
过去一年《以色列时报》报道的新闻中有哪些最受大家关注？小编挑选出了其中的“Top 10”,带大家了解这不同寻常的一年以色列发生了什么。
作者
以色列时报
2016年12月30日
14:00
以色列名人堂（一）：2013年诺贝尔化学奖得主：马丁·卡普拉斯，迈克尔·莱维特和亚利耶·瓦谢尔
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2013年诺贝尔化学奖的三位得主有都具有犹太血统，且其中两人有以色列国籍。
作者
范中一雄
2016年12月30日
11:11
回望2016：以色列科技投资领域交出满意答卷
今年，以色列科技领域的风险投资规模毫无意外地创下历史新高，并购交易活动频繁，来自中国的投资数额与规模呈现激增。许多科技领域业内人士已经开始对2017年做出大胆猜想。
作者
索珊娜·所罗门
2016年12月30日
08:51
普华永道：2016以色列并购交易额激增至168亿美元
普华永道以色列在2016以色列并购报告中指出，2016年以色列并购交易额激增34%，每笔并购平均交易额较同期增加了41%。此外，中国投资者在以色列的并购额为去年的4.5倍。
作者
索珊娜·所罗门
2016年12月29日
14:04
内塔尼亚胡将领导跨部门小组解决高科技人才短缺问题
以色列国家经济委员会负责人阿维•西蒙在2016以色列高科技行业论坛上表示，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡将领导新成立的跨部门小组，重金投入增加工程师等技术人才数量。
作者
索珊娜·所罗门
2016年12月29日
12:00
克里演讲抨击以色列 内塔尼亚胡：十分失望
以色列时间28日晚，美国国务卿约翰·克里发表了对中东和平与巴以关系问题的讲话，指责以色列定居点建设及内塔尼亚胡右翼政府的极端举措，引起了以色列强烈反弹。
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以色列时报
2016年12月29日
10:23
以色列创新局推“创新签证”吸引境外优质人才
创业者将能够利用以色列的技术设施、商业系统以及工作空间创业。若其想法能成长为初创企业，他们在征得创新局同意后将获得长达5年的以色列创业“专家签证”。
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卢克·特雷斯
2016年12月29日
01:12
以色列驻华大使月底结束任期 现任驻俄大使或成新人选
以色列驻华大使馆28日发布消息称，本月底现任以色列驻华大使马腾将结束任期。在他任职四年半期间，中以关系得到迅速发展。
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民调：过半以色列阿拉伯人对公民身份感到自豪
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2016年12月30日 10:35
以色列名人堂（一）：2013年诺贝尔化学奖得主：马丁·卡普拉斯，迈克尔·莱维特和亚利耶·瓦谢尔
2013年10月9日，瑞典皇家科学院宣布将当年诺贝尔化学奖授予来自哈佛大学的马丁·卡普拉斯...
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2016年以色列高科技八项大事记
2016年的以色列高科技世界非常有趣，以下是其中的八项大事记： 天使投资法 2...
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