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货币汇率
  ILS USD EUR GBP CAD
1 ILS = 1.000 0.266 0.248 0.213 0.347
1 USD = 3.760 1.000 0.931 0.801 1.304
1 EUR = 4.040 1.074 1.000 0.860 1.401
1 GBP = 4.696 1.249 1.162 1.000 1.628
1 CAD = 2.884 0.767 0.714 0.614 1.000
Bank of Israel exchange rates for Friday, Feb 3, 2017
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