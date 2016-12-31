全部报道：热点关注
货币汇率
  ILS USD EUR GBP CAD
1 ILS = 1.000 0.260 0.247 0.212 0.351
1 USD = 3.845 1.000 0.951 0.814 1.349
1 EUR = 4.044 1.052 1.000 0.856 1.418
1 GBP = 4.725 1.229 1.168 1.000 1.657
1 CAD = 2.851 0.741 0.705 0.603 1.000
Bank of Israel exchange rates for Friday, Dec 30, 2016
回顶部
我们关注的网站