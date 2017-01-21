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全面报道以色列高科技、创新、商业与社会
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以色列期赴以中国游客年人数可达20万
以色列旅游部司长阿米尔·哈列维表示，希望未来两到三年内每年赴以中国游客人数可超20万人，且上海-特拉维夫直航已在紧锣密鼓的洽谈中。
作者
以色列时报
陷以色列二元期权骗局 加拿大男子开枪自尽
加拿大执法官员表示，一名61岁的加拿大男子在将约15.2万美元全部输给以色列二元期权公司后，开枪自杀身亡。以色列证券机构与涉事公司尚未作出任何实质性回应。
作者
西蒙娜·维恩格拉斯
“箭-3” 洲际导弹拦截系统交付
以色列与美国共同研发的“箭- 3”导弹防御系统本周三已交付给以色列空军，以色列或将成为美国之外唯一能击落空间洲际导弹的国家。
作者
朱达·格罗斯
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中以合作
以色列初创企业
以色列旅游
2017年01月21日
03:34
以色列一周新闻汇（1.15-1.21）
过去的一周以色列都有哪些新闻值得关注？小编从一周的新闻报道中选取其中几篇做了简单的回顾，助您快速了解以色列一周商业、社会、文化动态。
作者
以色列时报
2017年01月20日
10:33
陷以色列二元期权骗局 加拿大男子开枪自尽
加拿大执法官员表示，一名61岁的加拿大男子在将约15.2万美元全部输给以色列二元期权公司后，开枪自杀身亡。以色列证券机构与涉事公司尚未作出任何实质性回应。
作者
西蒙娜·维恩格拉斯
2017年01月20日
03:11
以色列期赴以中国游客年人数可达20万
以色列国家旅游部司长阿米尔·哈列维到访北京时表示，希望未来两到三年内每年赴以中国游客人数可超20万人，且上海-特拉维夫直航已在紧锣密鼓的洽谈中。
作者
以色列时报
2017年01月19日
15:52
哈马斯与法塔赫达成协议 欲组联合政府
经过在莫斯科长达三天的和解谈判后，哈马斯与法塔赫宣布达成协议，将在选举之前组建“民族联合政府”。“政府”成立后将设立包括流亡的巴勒斯坦人在内的议会，并举行选举。
作者
法新社
2017年01月19日
11:33
“箭-3” 洲际弹道导弹拦截系统交付以色列空军
以色列国防部表示，由以色列与美国共同开发的“箭- 3”导弹防御系统本周三已交付给以色列空军，以色列或将成为美国之外唯一有能力击落空间洲际导弹的国家。
作者
朱达·格罗斯
2017年01月19日
07:28
2016年以色列风险投资基金共融资14亿美元
以色列风险投资研究中心IVC报告显示，2016年以色列风投基金在23次融资中共获得14亿美元，其中12次为首次融资。预计2017年以色列本土风投基金将把重点转向新投资。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月19日
03:50
SIGNAL关注：以色列无人机系统和“一带一路”
博文推荐
本期SIGNAL关注将以安全和农业应用两方面来展示无人机系统的价值，阐释以色列无人机系统如何能够用于解决 “一带一路”沿线的许多问题。
作者
魏凯丽
2017年01月18日
18:14
少林武术亮相圣地 以色列观众热情高涨
应以色列苏珊·德拉艺术中心邀请，河南文化代表团将于1月16日至21日在苏珊·德拉艺术中心进行为期6天的少林武术专场表演，为以色列人与在以华人华侨呈上中华武术文化的视觉盛宴。
作者
周奕凤
2017年01月18日
11:12
甲骨文将在特拉维夫设初创云加速中心
美国大数据公司甲骨文周一表示将在以色列设立初创云加速器项目，为入驻企业提供6个月的技术及商业专家指导、共享办公环境及甲骨文云软件的免费试用权等便利。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月18日
09:07
哈马斯黑客伪装貌美女性入侵国防军士兵手机
高级情报官员上周表示，数十名以色列国防军士兵在社交媒体上被哈马斯黑客伪装成的年轻女性账号引诱下载聊天应用，其手机内敏感信息被泄露。目前国防军已挫败该计划。
作者
朱达·格罗斯
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观点&博客
2017年01月19日 03:46
SIGNAL关注：以色列无人机系统和“一带一路”
中国的全球发展重心在于政策互联互通和创新解决方案。这些都是“一带一路”的核心目标，为的是确...
作者
魏凯丽
2017年01月17日 13:35
当机器人拿走我们的工作
12 月 21 日，维克托·谭陈教授在美国大西洋月刊发表了一篇机器人导致失业的迷人的分析报...
作者
迈克尔•莱特曼
2017年01月15日 06:34
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
我们一般所熟知的中风，多因脑血管阻塞或破裂而引发脑血流循环障碍，由此出现相应的神经功能受损...
作者
丁千
2017年01月12日 15:21
罗一笑事件告一段落了，我们来看看以色列对治疗白血病有什么黑科技
前些天，大家大概都已经被“罗一笑事件”频繁轰炸过了，而冻结捐款并全数返还成为了事件的终结。...
作者
范中一雄
2017年01月11日 09:52
知以携手三联书店再版经典著作《5000年犹太文明史》
人类社会多姿多彩的民族中，有一支苦难而坚强、弱小而伟大的民族。它虽然仅有1800万人口，仅...
作者
朱兆一
2017年01月9日 09:27
逆向搜索引擎，得到百度投资的以色列公司Taboola
对于经常阅读英文网站的人，对Taboola这个名字一定不会陌生。Taboola是一个内容推...
作者
范中一雄
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巴黎和平会议：两国方案是解决巴以问题的唯一途径
作者
以色列时报
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作者
朱达·格罗斯
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研究：欧洲犹太人移民以色列并未受以色列安全形势影响
作者
犹太通讯社
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华人故事|中国建筑工人王彦东在以色列的酸甜苦辣
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