观点&博客
2017年01月15日 06:34
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
丁千
我们一般所熟知的中风，多因脑血管阻塞或破裂而引发脑血流循环障碍，由此出现相应的神经功能受损...
作者 丁千
2017年01月12日 15:21
罗一笑事件告一段落了，我们来看看以色列对治疗白血病有什么黑科技
范中一雄
前些天，大家大概都已经被“罗一笑事件”频繁轰炸过了，而冻结捐款并全数返还成为了事件的终结。...
作者 范中一雄
2017年01月11日 09:52
知以携手三联书店再版经典著作《5000年犹太文明史》
朱兆一
人类社会多姿多彩的民族中，有一支苦难而坚强、弱小而伟大的民族。它虽然仅有1800万人口，仅...
作者 朱兆一
2017年01月9日 09:27
逆向搜索引擎，得到百度投资的以色列公司Taboola
范中一雄
对于经常阅读英文网站的人，对Taboola这个名字一定不会陌生。Taboola是一个内容推...
作者 范中一雄
2017年01月8日 10:18
为何2017年的世界发展需要犹太教育 
迈克尔•莱特曼
2017年新年带着一种前所未有的独特不确定性开始了, 而正是这种不确定性当中也包含着人类有...
作者 迈克尔•莱特曼
2017年01月5日 15:11
世界艾滋病日 | 治疗艾滋病的关键在于HIV病毒检测
范中一雄
12月1日是世界艾滋病日。提起艾滋病，总是不由得会带有一种悲伤的、怜悯的、亦或是痛恨的、恐...
作者 范中一雄
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