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全面报道以色列高科技、创新、商业与社会
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中以经济特别工作组年内或签三年规划
以色列外交部24日在官方网站上发布了中以建交25周年声明，回顾了中以建交25周年历史与双方在经济、学术、旅游等领域所取得的成就。
作者
以色列时报
农业部：以色列医用大麻价格或将大幅上涨
希伯来语在线杂志援引以色列农业部报告称，由于大麻种植者、包装工厂、分销商层层加价，以色列医用大麻每克价格或达40谢克尔，上涨至原来的400%。
作者
以色列时报
中以建交25周年发展历程大起底
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1992年1月24日，中以两国外长正式签署建交公报，宣布建立了大使级外交关系。
作者
范中一雄
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2017年01月26日
10:30
中以建交25周年军事技术合作盘点
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早在20世纪80年代，中以两国就开始尝试军事上的合作。虽然那时两国还没有正式建立外交关系，但中国已开始从以色列寻求无法从美国和苏联得到的武装和技术。
作者
范中一雄
2017年01月26日
08:52
前驻华大使马腾的北京记忆
“中国和以色列对彼此都是一个谜团。以色列人对中国几乎一无所知，中国人也完全不了解以色列。因此我们要加强彼此间的纽带联系，这也是我们的一个使命。”
作者
周奕凤
2017年01月26日
02:29
中以建交25周年发展历程大起底
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以色列是第一个承认新中国的中东国家，但直到42年后，两国才正式建交。1992年1月24日，中以两国外长正式签署建交公报，宣布建立了大使级外交关系。
作者
范中一雄
2017年01月25日
08:13
农业部：以色列医用大麻价格或将大幅上涨
希伯来语在线杂志援引以色列农业部报告称，由于大麻种植者、包装工厂、分销商层层加价，以色列医用大麻每克价格或达40谢克尔，上涨至原来的400%。
作者
以色列时报
2017年01月25日
05:45
中以经济特别工作组年内或签三年规划
以色列外交部24日在官方网站上发布了中以建交25周年声明，回顾了中以建交25周年历史与双方在经济、学术、旅游等领域所取得的成就。
作者
以色列时报
2017年01月24日
18:36
以色列再批准建设2500套定居点住宅
以色列国防部长阿维格多·利伯曼称正请求内阁批准在希伯伦西北建设巴勒斯坦工业园。内塔尼亚胡表示将继续建设定居点。
作者
朱达·格罗斯
2017年01月24日
15:33
以色列众包咨询软件助美国简化护照签发流程
以色列初创企业Insights.US研发的群体咨询软件可帮助企业、政府部门等机构利用受众的群体智慧，接收来自目标群体的反馈并做出分析，从而改善决策制定过程。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月24日
05:34
哈佛医学院：以色列软件可减少医疗处方差错
以色列初创企业MedAware所研发的软件基于数千名医生诊断数百万患者所生成数据与模式的算法与机器学习技术，可辨别处方差错并发出实时警报。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月24日
01:16
中以关系：迈向更加辉煌的明天
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加强政治互信是巩固中以友谊的关键所在，拓宽务实合作是双方关系发展的动力源泉，厚植民间友谊才能使两国关系始终保持生机与活力。
作者
詹永新
2017年01月23日
11:24
Electra携手以色列TechForGood推出创新项目
上周四，以色列零售与电子消费品分销商Electra表示已与TechForGood公司合作创建项目，推动节能、物联网、空调及气候控制系统等领域初创企业的发展。
作者
索珊娜·所罗门
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观点&博客
2017年01月26日 09:38
中以建交25周年军事技术合作盘点
起点 早在20世纪80年代，中以两国就开始尝试军事上的合作，虽然那时两国还没有正式建...
作者
范中一雄
2017年01月25日 08:17
中以建交25周年发展历程大起底
一直以来，以色列以其 闻名于世 近些年更是以 “创新的国度” 为人们所知 ...
作者
范中一雄
2017年01月24日 01:00
中以关系：迈向更加辉煌的明天
1992年1月24日，中国和以色列正式建立了外交关系。这是双方极富远见的历史性决定，开启了...
作者
詹永新
2017年01月19日 03:46
SIGNAL关注：以色列无人机系统和“一带一路”
中国的全球发展重心在于政策互联互通和创新解决方案。这些都是“一带一路”的核心目标，为的是确...
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魏凯丽
2017年01月17日 13:35
当机器人拿走我们的工作
12 月 21 日，维克托·谭陈教授在美国大西洋月刊发表了一篇机器人导致失业的迷人的分析报...
作者
迈克尔•莱特曼
2017年01月15日 06:34
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
我们一般所熟知的中风，多因脑血管阻塞或破裂而引发脑血流循环障碍，由此出现相应的神经功能受损...
作者
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