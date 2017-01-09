全部报道：热点关注
货币汇率
  ILS USD EUR GBP CAD
1 ILS = 1.000 0.260 0.247 0.213 0.345
1 USD = 3.849 1.000 0.950 0.822 1.328
1 EUR = 4.052 1.053 1.000 0.865 1.398
1 GBP = 4.685 1.217 1.156 1.000 1.616
1 CAD = 2.899 0.753 0.715 0.619 1.000
Bank of Israel exchange rates for Monday, Jan 9, 2017
回顶部
我们关注的网站