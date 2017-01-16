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全面报道以色列高科技、创新、商业与社会
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光启在特拉维夫设点 欲投资更大型企业
光启集团将在特拉维夫设立办事处作为国际创新总部，该集团已投资三家以色列企业，其全球创新共同体基金二期也即将启动。
作者
索珊娜·所罗门
以色列人工智能机器人做独居老年人“生活伴侣”
以色列企业研发的人工智能机器人Elli•Q综合运用了认知计算、语音辨识等技术，能主动与老人互动并提供活动建议。
作者
索珊娜·所罗门
欧洲犹太人移民以色列未受以安全形势影响
一篇研究报告分析了失业、政局不稳、反犹太主义和安全等因素对犹太人自以色列成立以来从欧洲回归以色列的影响。
作者
犹太通讯社
编辑推荐
中以合作
以色列初创企业
以色列旅游
2017年01月16日
15:07
JDC社会黑客马拉松帮助以色列弱势人群
以色列美国犹太人联合救济委员会JDC与科技巨头微软及惠普共同举办“社会影响力黑客马拉松”，为以色列的老年人和残疾人打造解决日常不便的APP与程序。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月16日
10:31
农场主的福音：基因组分析云软件提高庄稼抵御能力
以色列农业技术初创企业NRGene与世界最大的农业公司之一孟山都公司以及基因组研究技术开发公司Illumina达成协议，共同建立基因组分析的云软件。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月16日
07:46
巴黎和平会议：两国方案是解决巴以问题的唯一途径
参加巴黎和平大会的70名与会代表强调，必须制定巴以和平共处的两国方案，拒绝接受以色列或巴勒斯坦任何单方面行动，以保障和平协议制定进程的顺利。
作者
以色列时报
2017年01月15日
15:23
面对蚊子束手无策？以色列Senecio公司让蚊子“断子绝孙”！
博文推荐
以色列Senecio公司的技术可通过飞行器一次释放数百万只蚊虫，保证一个区域内每1只母蚊子有10-100只绝育公蚊子供交配，使得正常公蚊子失去交配权，从而确保蚊虫数量得到有效控制。
2017年01月15日
13:37
以色列丧葬机构拒绝服务同性恋死者
以色列一家电视台调查发现几家由政府提供资金的丧葬机构试图阻止同性恋死者的家人将其下葬在某些墓地，此举激怒了以色列政客、同性恋激进分子和一些宗教权威人士。
作者
以色列时报
2017年01月15日
10:11
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
博文推荐
对于有心在家进行复建的中风病人，以色列Salute Rehab如今提供了一个绝佳方案：一款能够对肌肉自主施加压力的复建产品。
作者
丁千
2017年01月15日
07:07
研究：欧洲犹太人移民以色列并未受以色列安全形势影响
一项最新研究显示，由于反犹太主义抬头，移民以色列的西欧犹太人逐渐增多，但这股移民潮在很大程度上并未受到以色列安全形势的影响。
作者
犹太通讯社
2017年01月14日
12:14
欢迎在以色列时报开博客
以色列时报欢迎所有读者在“观点与博客”栏目开通博客，发表您的见解，分享工作点滴以及生活感悟。我们希望听到您的声音。
作者
以色列时报
2017年01月14日
06:52
以色列一周新闻汇（1.8-1.14）
过去的一周以色列都有哪些新闻值得关注？小编从一周的新闻报道中选取其中几篇做了简单的回顾，助您快速了解以色列一周商业、社会、文化动态。
作者
以色列时报
2017年01月13日
09:10
以色列网络安全公司Intsights携手美国同行应对网络威胁
总部位于美国丹佛的网络安全公司Optiv将使用以色列网络安全创业公司Intsights研发的网络情报收集技术为客户提供一种新的预见性网络威胁情报服务。
作者
索珊娜·所罗门
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观点&博客
2017年01月15日 06:34
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
我们一般所熟知的中风，多因脑血管阻塞或破裂而引发脑血流循环障碍，由此出现相应的神经功能受损...
作者
丁千
2017年01月12日 15:21
罗一笑事件告一段落了，我们来看看以色列对治疗白血病有什么黑科技
前些天，大家大概都已经被“罗一笑事件”频繁轰炸过了，而冻结捐款并全数返还成为了事件的终结。...
作者
范中一雄
2017年01月11日 09:52
知以携手三联书店再版经典著作《5000年犹太文明史》
人类社会多姿多彩的民族中，有一支苦难而坚强、弱小而伟大的民族。它虽然仅有1800万人口，仅...
作者
朱兆一
2017年01月9日 09:27
逆向搜索引擎，得到百度投资的以色列公司Taboola
对于经常阅读英文网站的人，对Taboola这个名字一定不会陌生。Taboola是一个内容推...
作者
范中一雄
2017年01月8日 10:18
为何2017年的世界发展需要犹太教育
2017年新年带着一种前所未有的独特不确定性开始了, 而正是这种不确定性当中也包含着人类有...
作者
迈克尔•莱特曼
2017年01月5日 15:11
世界艾滋病日 | 治疗艾滋病的关键在于HIV病毒检测
12月1日是世界艾滋病日。提起艾滋病，总是不由得会带有一种悲伤的、怜悯的、亦或是痛恨的、恐...
作者
范中一雄
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警方封锁卡车袭击者村庄 以总理称国家面临恐怖主义新威胁
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耶路撒冷发生卡车袭击 致四死十六伤
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华人故事|中国建筑工人王彦东在以色列的酸甜苦辣
作者
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特朗普任命犹太女婿为白宫高级顾问 或专注中东问题
作者
艾瑞克·柯尔特立萨
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2016年赴以游客数量创新高 中国市场贡献突出
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中以10年多次往返签证协议11月11日起生效
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环境学家：若不控制人口增长 以色列前景堪忧
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