观点&博客
2017年01月19日 03:46
SIGNAL关注：以色列无人机系统和“一带一路”
魏凯丽
中国的全球发展重心在于政策互联互通和创新解决方案。这些都是“一带一路”的核心目标，为的是确...
作者 魏凯丽
2017年01月17日 13:35
当机器人拿走我们的工作
迈克尔•莱特曼
12 月 21 日，维克托·谭陈教授在美国大西洋月刊发表了一篇机器人导致失业的迷人的分析报...
作者 迈克尔•莱特曼
2017年01月15日 06:34
以色列黑科技Salute：中风后四肢偏瘫怎么破？这款产品帮你重新动起来！
丁千
我们一般所熟知的中风，多因脑血管阻塞或破裂而引发脑血流循环障碍，由此出现相应的神经功能受损...
作者 丁千
2017年01月12日 15:21
罗一笑事件告一段落了，我们来看看以色列对治疗白血病有什么黑科技
范中一雄
前些天，大家大概都已经被“罗一笑事件”频繁轰炸过了，而冻结捐款并全数返还成为了事件的终结。...
作者 范中一雄
2017年01月11日 09:52
知以携手三联书店再版经典著作《5000年犹太文明史》
朱兆一
人类社会多姿多彩的民族中，有一支苦难而坚强、弱小而伟大的民族。它虽然仅有1800万人口，仅...
作者 朱兆一
2017年01月9日 09:27
逆向搜索引擎，得到百度投资的以色列公司Taboola
范中一雄
对于经常阅读英文网站的人，对Taboola这个名字一定不会陌生。Taboola是一个内容推...
作者 范中一雄
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