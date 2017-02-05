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以色列学生数学成绩为何差强人意？
由于以色列学校系统表现平庸，纪律水平较低，加之教师待遇有待提升，以色列教育在改善社会流动、提升学生数学能力等素质方面堪忧。
作者
西蒙娜·维恩格拉斯
以色列密码学科学家获2017日本奖
魏茨曼科学研究所教授阿迪·沙密尔因“其在密码学的开创性研究为信息安全做出了贡献” 而被授予2017年日本奖，为第二位获得该奖项的以色列人。
作者
犹太通讯社
中以和美以关系是零和博弈吗？
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以色列人需要跳出两国短期的政治与经济利益格局，进行战略性思考。
作者
阿里耶·泰珀
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2017年02月5日
14:50
以色列学生数学成绩为何差强人意？
由于以色列学校系统表现平庸，纪律水平较低，加之教师待遇有待提升，以色列教育在改善社会流动、提升学生数学能力等素质方面堪忧。
作者
西蒙娜·维恩格拉斯
2017年02月5日
07:06
以色列密码学科学家获2017日本奖
魏茨曼科学研究所教授阿迪·沙密尔因“其在密码学的开创性研究为信息安全做出了贡献” 而被授予2017年日本奖，为第二位获得该奖项的以色列人。
作者
犹太通讯社
2017年02月5日
05:06
中以关系和美以关系是零和博弈吗？
博文推荐
为了中以历史与文化层面的联系，以色列人需要跳出两国短期的政治与经济利益格局，严肃审视中以两国的文化与历史联系的影响，进行战略性地思考。
作者
阿里耶·泰珀
2017年02月4日
07:27
以色列一周新闻汇（1.29-2.4）
过去的一周以色列都有哪些新闻值得关注？小编从一周的新闻报道中选取其中几篇做了简单的回顾，助您快速了解以色列一周商业、社会、文化动态。
作者
以色列时报
2017年02月3日
12:46
收购失利遇市场波动 巨头梯瓦制药能否走出寒冬？
由于此前管理层连续失误，加之市场时机欠佳，这家以色列最大的医药企业股价暴跌，数十亿谢克尔一夜间从以色列人的储蓄投资组合中蒸发。
作者
索珊娜·所罗门
2017年02月3日
04:44
以色列自由指数位列全球第45位
美国智库“自由之家”的最新自由指数显示，以色列“政治权利自由”和“公民权利自由”得分较高，而新闻自由程度较往年有所下降。
作者
苏伊·苏克斯
2017年02月2日
12:00
以色列将设网络教育中心 培养年轻网络人才
内塔尼亚胡本周二在2017网络技术国际大会间隙称，该中心未来5年的预算将为六百万美元，并重点关注针对儿童、年轻人以及网络领域毕业生的网络项目与教育。
作者
法新社
2017年02月2日
10:00
埃拉特希律宫酒店被评为中东地区最佳酒店
在猫途鹰上周公布的2017年“旅行者之选”榜单中，埃拉特希律宫水疗酒店在中东地区“整体最佳酒店”分类中排名首位，并在全球最佳酒店榜单中排名第25位。
作者
以色列时报
2017年02月2日
08:46
以色列央行公布新版20与100谢克尔纸币图案
新版20谢克尔与100谢克尔纸币上分别印有希伯来语女诗人拉赫尔·布劳斯坦及莉亚·戈德堡的头像。以色列银行称新纸币将于2017年底前正式发行。
作者
以色列时报
2017年02月2日
04:21
2016年以色列网络安全领域融资额创新高
非盈利组织Start-Up Nation Central 报告显示，2016年以色列网络安全企业融资额达5.81亿美元，比2015年增长了9%，占全球总额的15%，仅次于美国。
作者
索珊娜·所罗门
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观点&博客
2017年02月5日 04:54
中以关系和美以关系是零和博弈吗？
以色列与中国和美国两个大国之间的关系是否为零和博弈？以色列与其中一国的关系是否必须要以与另...
作者
阿里耶·泰珀
2017年01月31日 11:50
中以建交25周年来你不知道的中以创新科技交流
源自以色列的圣女果 提起中以两国的科技交流，可能你第一时间联想到的是各种科技合作会议...
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范中一雄
2017年01月30日 12:19
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作者
安天佑
2017年01月29日 05:43
以色列海洋生态环境挑战与应对措施
地中海（Mediterranean Sea）是世界上最大的陆间海，分别被北面的欧洲大陆、南...
作者
罗锦程
2017年01月28日 03:28
以巴关系中的最大误区
“巴勒斯坦人被强行赶出世世代代居住的家园，沦为难民。” 在众多的误区中，这是最严重的一个...
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范雨臣
2017年01月26日 16:53
犹太人与中国
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