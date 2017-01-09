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以色列初创企业与本田联合作研发降噪声控技术
这款合作研发的光学传感器仅测量人讲话时喉咙和面部所产生的振动并将其转化为声学信号，在嘈杂环境中依然保持语音识别的高精准度。
作者
索珊娜·所罗门
警方封锁卡车袭击者村庄 以总理称国家面临恐怖主义新威胁
以色列将拒绝向袭击者法迪·阿尔-坎巴尔的家属归还其尸体并尽快拆毁其住宅。坎巴尔的妹妹莎迪娅称其家人对袭击事件表示“感谢”，并称坎巴尔之死是“最美好的殉难”。
作者
以色列时报
2016年全球自杀性爆炸袭击死亡人数创历史新高
以色列国家安全研究所分析称，2016年800名恐怖分子在全球28个国家共制造了469起自杀性爆炸袭击，造成5650人死亡。
作者
阿维·伊萨克罗夫
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2017年01月9日
14:30
研究称电子烟可减少男性精子数量
伦敦大学学院上周发布研究报告称，吸电子烟的男性生育能力和精子质量均低于普通男性，从而增加了其不育的可能性。
作者
以色列时报
2017年01月9日
13:19
警方封锁卡车袭击者村庄 以总理称国家面临恐怖主义新威胁
以色列将拒绝向袭击者法迪·阿尔-坎巴尔的家属归还其尸体并尽快拆毁其住宅。坎巴尔的妹妹莎迪娅称其家人对袭击事件表示“感谢”，并称坎巴尔之死是“最美好的殉难”。
作者
以色列时报
2017年01月9日
11:07
2016年全球自杀性爆炸袭击死亡人数创历史新高
特拉维夫大学国家安全研究所分析称，2016年是历史上自杀性恐怖主义致死人数最多的一年，800名恐怖分子在全球28个国家共制造了469起自杀性爆炸袭击，造成5650人死亡。
作者
阿维·伊萨克罗夫
2017年01月9日
09:48
以色列初创企业与本田联合作研发降噪声控技术
这款合作研发的光学传感器仅测量人在讲话时喉咙和面部所产生的振动，并将其转化为声学信号，在嘈杂环境中依然保持高准确率，帮助提升语音识别系统精准度。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月8日
18:05
耶路撒冷发生卡车袭击 致四死十六伤
当地时间周日下午，一辆卡车冲入耶路撒冷Armon Hanatziv地区一步道旁的一群士兵中，目前造成4人死亡，至少16人受伤。
作者
以色列时报
2017年01月8日
13:38
亮相美国国际消费电子展的六大以色列技术
在本周举行的拉斯维加斯国际消费电子展上，16家以色列企业亮相并展出其技术。这些技术从帮助保持良好体态的技术到能够把任何表面变成触摸屏的设备，种类五花八门。
作者
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2017年01月8日
11:44
以色列中小企业借贷平台Behalf实现用户信用审查自动化
以色列中小企业借贷平台Behalf运用基于大数据、预测分析和算法的技术，能够快速确定贷款风险和客户的信用情况，并计算出公司能够为申请人提供的贷款额度。
作者
索珊娜·所罗门
2017年01月8日
10:22
为何2017年的世界发展需要犹太教育
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犹太民族始于古巴比伦时代, 围绕着如何去”像爱自己一样爱别人”这一法则的学习而诞生，以被教导如何 “像一个人与一颗心” 那样相互连接起来, 并在相互担保中互相关怀。
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2017年01月7日
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以色列一周新闻汇（1.1-1.7）
过去的一周以色列都有哪些新闻值得关注？小编从一周的新闻报道中选取其中几篇做了简单的回顾，助您快速了解以色列一周商业、社会、文化动态。
作者
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四川长虹电子将推首个食品扫描分析智能手机
四川长虹电子与美国和以色列企业合作研发了世界上首款让消费者在扫描物品后立即得到化学成分信息的智能手机“长虹H2”，用户可以实时获得食品构成和新鲜程度的分析。
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索珊娜·所罗门
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2017年01月9日 09:27
逆向搜索引擎，得到百度投资的以色列公司Taboola
对于经常阅读英文网站的人，对Taboola这个名字一定不会陌生。Taboola是一个内容推...
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范中一雄
2017年01月8日 10:18
为何2017年的世界发展需要犹太教育
2017年新年带着一种前所未有的独特不确定性开始了, 而正是这种不确定性当中也包含着人类有...
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2017年01月5日 15:11
世界艾滋病日 | 治疗艾滋病的关键在于HIV病毒检测
12月1日是世界艾滋病日。提起艾滋病，总是不由得会带有一种悲伤的、怜悯的、亦或是痛恨的、恐...
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范中一雄
2017年01月2日 11:44
SIGNAL关注：以色列加强与中亚国家间关系将为“一带一路”带来安全和技术进步
现代丝绸之路或“一带一路”在中国外的第一站就是中亚。中亚拥有丰富的自然资源，地缘战略意义重...
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2017年01月1日 13:16
两家中国基金激烈争夺，以色列独角兽公司ironSource将花落谁家？
据以色列相关媒体报道，中国两家基金最近正在激烈争夺以色列ironSource公司，目前估值...
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2017年01月1日 13:14
以色列SpectAquilar让穿刺活检变得更容易
今天在网上看到一条很心酸的微博：“周六门诊，进来一个女孩，说她妈妈还不知病情，让W别说。看...
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